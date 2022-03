Univerzumu 22 medalje

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri Univerzuma osvojili su 22 medalje – 16 zlatnih, pet srebrnih i jednu bronzanu, na međunarodnom turniru u Rožajama.

Uspjeh su upotpunile i dvije zlatne rukavice, koji su dobili Ishak Agović i Ajas Kalač.

Turnir u Rožajama okupio je više od 120 boraca iz 12 klubova i četiri države, koji su se nadmetali u disciplini kik lajt.

“Zasluženo smo osvojili pehar za najbolju ekipu turnira. Zadovoljni smo kvalitetom borbi, a nadamo se da smo bili dobri domaćini. Kao organizator zahvalni smo Opštini Rožaje, Sportskom centru, Beći Kujeviću i svim sponzorima. Posebno postovanje i zahvalnost i sportski pozdrav svim ekipama koji su uveličali turnir”, piše u saopštenju kik boks kluba Univerzum.

