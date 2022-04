Učestvovalo 290 džudista iz 32 kluba

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore za mlađe i starije pionire okupilo je u Nikšiću 290 džudista iz 32 kluba, saopšteno je iz Džudo saveza.

Pravo nastupa u konkurenciji mlađih pionira imali su dječaci i djevojčica rođeni 2010. i 2011. godine.

U konkurenciji starijih pionira takmičili su se džudisti 2008. i 2009. godišta.

U konkurenciji mlađih pionirki zlatne medalje osvojile su Marija Dedijer (Akademik. do 28),

Belma Muković (Dečić, do 32), Ina Turčinović (Crnogorac, do 36), Ajla Sahić (Ibar, do 40), Sara Mrvaljević (Montetatami, do 44), Vanja Guzina (Akademik, do 48), Marija Todorović (Akademik, do 52), Anastasija Leovac (Pljevlja, do 57) i Anamarija Milatović (Trebjesa, preko 57).

Kod mlađih pionira prvaci Crne Gore postali su Nedim Hadžić (Ibar, do 26), Lazar Dubljević (Akademik, do 30), Milan Barović (Akademik, do 34), Nikola Čelebić (Crnogorac, do 38), Filip Nikolić (Akademik, do 42), Lazar Eraković (Akademik, do 46), Duško Petrović (Akademik, do 50), Blažo Magovčević (Akademik, do 55), Đorđe Knežević (Gorica, do 60) i Dimitrije Vučinić (Fajter, preko 60).

Nove šampionke Crne Gore u konkurenciji starijih pionirki postale su Helena Milićević (Jedinstvo, do 40), Marija Simić (Akademik, do 44), Ljiljana Radojčić (Straševina, do 48), Sara Šahman (Trebjesa, do 52), Medina Kerelaj (Trebjesa, do 57), Teodora Vlahović (Milenijum, do 63) i Vladana Popović (Arso Milić, preko 63).

U konkurenciji starih pionira zlatni su bili Kadir Kerelaj (Trebjesa, do 34), Nikola Perović (Gorica, do 38), Nemanja Vukićević (Miloš Stanković, do 42), Filip Knežević (Crnogorac, do 46), Danilo Čelebić (Crnogorac, do 50), Balša Đurišić (Mornar, do 55), Nikola Delić (Akademik, do 60), Matija Marković (Milenijum, do 66), Andrija Radunović (Gorica, do 73) i Emin Maljević (Milenijum, preko 73 kilograma).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS