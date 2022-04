Traitlonci u nedjelju u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Cilj Koinis no limits triatlona, prvog u poludugoj distanci u Podgorici, je da promoviše potencijale Glavnog grada kao sportske destinacije i poveže prirodne ljepote Nacionalnog parka Skadarsko jezero i urbane sredine grada, saopštili su organizatori manifestacije.

Nabodi se da je to ujedno i prva trka na Balkanu koja će biti bodovana za Svjetsku rang listu (PTO world ranking).

Gradonačelnik Ivan Vukovć kazao je da Podgorica dobija još jednu sportsku manifestaciju, koja će biti na najvišem nivou i doprinijeti da Glavni grad bude vidljiviji u regionu i šire.

“Zahvalan sam ljudima iz Triatlon saveza, koji su bili posvećeni realizaciji plana, a drago mi je da je događaj podržan i od određenog broja kompanija, koje su pokazale interesovanje i društvenu odgovornost, na čelu sa partnerima iz kompanije Koinis”, rekao je Vuković.

On je kazao da mu je posebno zadovoljstvo zbog subotnje humanitarne trke, sa koje se prikupljena sredstva uplaćuju Institutu za bolesti djece, za uređenje prostora ispred te ustanove.

Predsjednik Triatlon saveza Crne Gore, Vedran Roćenović, istakao je da je triatlon olimpijska disciplina koja obuhvata plivanje, biciklizam i trčanje.

On je istakao da se discipline međusobno razlikuju u distancama koje treba savladati.

“Koinis no limits triatlon je projekat Triatlon kluba Podgorica u disciplini half distance, koji će svoju premijeru doživjeti 1. maja, na relaciji Skadarsko jezero – Podgorica”, rekao je Roćenović.

Prema njegovim riječima, posebnost te trke ogleda se u plivanju u Skadarskom jezeru (1,9 km), vožnji bicikla bulevarom i magistralnim putem na relaciji Skadarsko jezero – Glavni grad (u dužini od 90 km) i trčanju bulevarima i ulicama u glavnom gradskom jezgru (u dužini od 21 km) sa ciljem na Trgu nezavisnosti”, kazao je Roćenović.

“U pitanju je trka koja je osmišljena tako da staza bude jedna od najbržih u Evropi, što je čini idealnom za postavljanje ličnih rekorda. Posebnu čar trci daje i sami ambijent, smjenjivanje pejzaža, od ljepota Nacionalnog parka do urbanih sredina, istorijskih i kulturnih znamenitosti”, rekao je Roćenović.

On je naglasio da se za Koinis no limits triatlon prijavilo 170 učesnika iz 14 država Evrope, kao i najbolji triatlonci i triatlonke iz regiona.

Dan prije glavne trke, u subotu u 17 sati, biće održana Trka zadovoljstva na pet kilometara za odrasle i 500 metara za đjcu.

“Sva prikupljena sredstva će biti donirana Udruženju roditelja djece oboljele od karcinoma – Fenix, za projekat izgradnje parking prostora i dječjeg igrališta ispred odjeljenja onkologije i hematologije Instituta za bolesti djece. Svi prijavljeni učesnici će plaćati simboličnu startninu u vrijednosti od najmanje tri EUR”, saopštili su organizatori.

Predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od karcinoma Feniks Crna Gora, Dijana Stojanović, istakla je da je posebno raduje što je Trka zadovoljstva humanitarnog karaktera.

Predstavnik generalnog sponzora trke, kompanije Koinis, Tin Deljanin naglasio je da je riječ o društveno odgovornoj kompaniji i da će pored obezbijeđenog sponzorstva, određeni broj zapošljenih dati svoj doprinos učešćem na triatlonu.

Profesionalni triatlonac Jaroslav Kova kazao je da je siguran da će ovaj događaj pozicionirati Podgoricu kao atraktivnu sportsku destinaciju.

