Tadić sjutra na mitingu u Indijanapolisu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Ilija Tadić nastupaće sjutra na plivačkom mitingu Svjetske serije u Indijanapolisu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Tadić će plivati u kategoriji S9, u disciplini 50 metara slobodnim stilom.

Kvalifikacije njegove plivačke discipline su planirane za devet sati po lokalnom vremenu, dok bi eventualno finale bilo održano u 17 sati.

Tadić je kazao da je izuzetno motivisan pred nastup u Indijanapolisu.

“Zadovoljan sam kako sam odradio pripreme u proteklom periodu sa svojim trenerima na koledžu Notr Dam. Nadam se dobrom rezultatu koji me može uvrstiti u spisak putnika za Svjetsko prvenstvo u Portugalu. Potrudiću se da nastavim kontinuitet nastupa na najvećim svjetskim plivačkim smotrama”, kazao je Tadić.

Kvalifikaciona norma za nastup na Svjetskom prvenstvu, od 12. do 18.vjuna u portugalskoj Madeiri, iznosi 26,65 sekundi.

