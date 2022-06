Sjutra treći duel Budućnost Volija i Mornar Barskog zlata

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Mornar Barskog zlata odigraće sjutra u Podgorici treću utakmicu finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Rezultat u seriji, nakon dva odigrana meča, je neriješen 1:1.

Budućnost je prvi duel u Podgorici dobila 83:76, dok je u drugom slavio Mornar u Baru 74:67.

Utakmica u dvorani Morača počeće u 21 sat.

U finalu igra se na tri pobjede.

