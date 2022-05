Sjutra start Kupa Crne Gore za šahiste

Podgorica, (MINA) – Kup Crne Gore u šah za seniore počeće sjutra u Herceg Novom, a titulu će braniti ekipa Mimoze iz Tivta, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Mimozu će u odbrani trofeja predvodi velemajstor Milan Draško, a u “prvoj postavi” su i intermajstori Dušan Lekić i Slaviša Milanović i fide majstor Miloš Vlatković.

Prvi favorit, prema rejtingu, je ekipa Elektroprivrede, koja je na prošlogodišnjem izdanju Kupa osvojila drugo mjesto, dok je bila prva na Premijer ligi.

Nikšićki tim nastupiće u sastavu velemajstor Boban Bogosavljević, internacionalni majstor Luka Drašković, fide majstor Jovan Milović i Vuk Miletić.

Drugi favorit je ekipa Budućnosti, za koju će igrati velemajstor Nikola Đukić, intermajstor Blažo Kalezić i fide majstori Vladimir Pajković i Andrej Šuković.

Igraće se pet kola po švajcarskom sistemu, po klasičnom tempu, a očekuje se nastup petnaestak klubova.

Organizator takmičenja, koje će se igrati u hotelu Lajthaus /Lighthouse/, je Šahovski savez, u saradnji sa Šahovskim klubom Herceg Novi.

Pokrovitelj takmičenja je Ministarstvo sporta i mladih.

Najavljeno je da će tokom odigravanja Kupa biti održana redovna Skupština Šahovskog saveza.

Čelnici Šahovskog saveza su, povodom Kupa Crne Gore u Herceg Novom, bili gosti čelnika Opštine tog grada, a na sastanku je konstatovana zajednička volja za saradnjom i bogatim aktivnostima.

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić najavio je podršku nastojanjima državnog šahovskog saveza i lokalnog kluba u promociji i populariziciji tog sporta.

Predsjednik ŠSCG Jovan Milović istakao je da zajedničkim snagama, Herceg Novi, može opet dostići nivo na kojem je prethodno bio.

Sastanku su još prisustvovali: potpredsjednik Opštine Mirko Mustur, portparol ŠSCG Mitar Đukanović i sekretar ŠK Herceg Novi Miloš Bubanja.

