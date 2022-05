Sjutra prvi duel Budućnost Volija i Podgorice

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Podgorice odigraće sjutra prvu utakmicu polufinala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Revanš utakmica na programu je u petak.

Plasman u finale ranije je izborio Mornar Barsko zlato, koji je u dva meča bio bolji od SC Derbija.

