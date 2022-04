Sjutra drugi duel Luke Bar i Galeb Liko Soho Groupa

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Luke Bar i Galeb Liko Soho Groupa odigraće sjutra u dvorani Topolica drugu utakmicu finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Galeb je prvi duel dobio 3:0 (25:21, 25:21 i 25:10).

Utakmica u dvorani Topolica počeće u 16 sati.

U finalu igra se na tri pobjede.

Galeb je ove sezone osvojio Kup Crne Gore.

Luka Bar brani trofej, a ove sezone igra za desetu uzastopnu, ukupno 13. titulu prvaka Crne Gore.

Luka Bar je, osim posljednjih, šampionski trofej osvajala i 2007, 2008. i 2009. godine.

Galeb je bio prvak 2010. i 2011. godine.

Trofej ima još samo Budućnost 2012. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS