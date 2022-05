Simpozijum Antidoping u fudbalu okupio domaće i međunarodne stručnjake

Podgorica, (MINA) – Simpozijum Antidoping u fudbalu, posvećen edukaciji i prevenciji upotrebe nedozvoljenih stimulativnih sredstava sportista, okupio je u Podgoeici domaće i međunarodne stručnjake iz te oblasti dopinga, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da su simpozijumu prisustvovali ljekari i fizioterapeuti nacionalnih selekcija, prvoligaških i drugoligašlkih klubova.

Uvodno predavanje održao je doktor Davor Musić, član Nacionalne antidoping organizacije Aleksandar Vujičić održao je predavanje na temu Doping u sportu, dok je hrvatske stručnjak Tomislav Vlahović

govorio na na temu Antidoping – pravila i propisi.

Posljedice upotrebe doping sredstava na organizam sportiste i Ishrana u fudbalu bile su teme doktora Predraga Maraša, dok je članica Nacionalne antidioping organizacije Olivera Prodanović govorila na teme Suplementacija u fudbalu i Antidoping dokumentacija.

Prisutne ljekare i fizioterapeute o postupku testiranja i primjerima dopinga kroz predavanje su upoznali Vujičić i Vlahović.

Simpozijum je završen polaganjem testa i dodjelom sertifikata svim prisutnim učesnicima.

Organizatori simpozijuma bili su Fudbalski savez, Evropska fudbalska asocijacija i Nacionalna antidoping komisija Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS