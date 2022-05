Savković i Marčić sjutra u ringu, Alković i Liješević dan kasnije

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Stefan Savković i Petar Marčić nastupiće sjutra na seniorskom prvenstvu Evrope u Jerevanu, dok će se dan kasnije boriti Edin Alković i Petar Liješević.

Protivnik Savkovića u kategoriji do 71 kilogram biće Holanđanin Toni Jas.

Ukoliko ga eliminiše u osmini finala boriće se protiv Harisa Mohameda Akbara iz Engleske.

Marčića na startu takmičenja u kategoriji do 80 kilograma čeka Njemac Ben Ehis.

Dan kasnije, Edin Alković u kategoriji do 60 kilograma boriće se u eliminacionom meču protiv Litvanca Edgarsa Skurdelisa.

Liješevića u kategoriji do 86 kilograma na startu čeka Moldavac Andrej Zaplitni.

Selektor Nikola Ružić kazao je da je zadovoljan stanjem u kojem se nalaze crnogorski bokseri.

“Smatram da nikad nisu bili spremniji na svim poljima. Bez obzira što je naša ekipa, u prosjeku jedna od najmlađih na šampionatu, siguran sam da može mnogo da pokaže”, kazao je Ružić agenciji MINA.

Šampionat u Jerevanu okupio je 219 boksera iz 39 država Evrope.

