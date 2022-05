Savićević: Trofej podizali samo najveći

Podgorica, (MINA) – Trofej FIFA Svjetskog prvenstva podizali su samo najveći – Edson Arantes do Nasimento Pele, Dijego Armando Maradona, Franc Bekenbauer, kazao je predsjednik Fudbnalskog saveza Dejan Savićević.

Trofej namijenjen pobjedniku Svjetskog prvenstva, pozbatija kao Zlatna boginja, zvanično je predstavljena u Kući fudbala.

Crna Gora je prvi put dio turneje trofeja FIFA Svjetskog kupa, koju predstavlja Coca-Cola, zvanični sponzor događaja.

Savićević je kazao da se nada da će taj trofej inspirisati nove generacije da se bave fudbalom i sanjaju da ga jednog dana, kao šampioni, podignu.

“Dva najveća fudbalera današnjice su Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo, a svi kažu da im u karijeri nedostaje baš ovaj trofej. I saglasan sam sa tim”, kazao je Savićević na konferenciji za novinare.

Ambasador FIFA Žilberto Silvo, član generacije Brazila koja je 2002. godine bila šampion svijeta, kazao je da je za njega taj trofej inspiracija i magija.

“Podsjeća me na mnogo toga, vraća me u prošlost kada sam kao dijete igrao fudbal u mom selu. Tada nisam mogao ni da zamislim da ću igrati na Svjetskom prvenstvu. Kada sam to ispunio, a posebno kada sam postao šampion svijeta – svaki put je osjećaj jedinstven, kada ga dotaknem, kada sam blizu”, rekao je Silva.

Govoreći o karijeri i igranju u šampionskoj generaciji Arsenala i brazilske reprezentacije, on je istakao da je bio dovoljno srećan da igra sa takvim igračima.

“Nisam bio tako talentovan kao oni, ali fudbal je timski sport, imao sam svoju ulogu. Znate, Ronaldo i Tjeri Anri – to je isti nivo, to su klase za sebe. Ronaldo, Ronaldinjo, Vijera… Toliko velikih igrača. Bilo bi sjajno da su svi bili u istom timu, najteži posao imao bi trener. Nema sumnje da bi svi oni mogli da igraju gdje god hoće i bilo kom timu”, rekao je Silva.

Slavni Brazilac kazao je da je počastvovan što je upoznao igrača kakav je Dejan Savićević, navodeći da mu je posebno drago što je nakon karijere ostao u fudbalu.

“On je legenda, ali na stranu sve što je uradio u fudbalu, sjajno je vidjeti bivše asove da ostanu u fudbalu. Drago mi je što je na funkciji na kojoj je, jer takvi ljudi mogu da pomognu, da inspirišu”, rekao je Silva.

Prema njegovim riječima, misija fudbala nisu samo igra i pobjede, već i spajanje ljudi, pomoć zajednici, disciplina.

“Naša dužnost je da promovišemo te vrijednosti”, rekao je Silva.

