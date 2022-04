Šarčević u osmini finala EP u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Mirko Šarčević plasirao se u osminu finala Evropskog prvenstva za mlade u Sofiji.

On je danas u prvom kolu kategorije do 71 kilogram, jednoglasnom odlukom sudija, pobijedio Izraelca Jirisa Sijela 5:0.

Naredni rival bokseru Bijelog Polja, u nedjelju, biće Šveđanin Sigfrid Džonatan Jonson, koji je na startu, nokautom u drugoj rundi, eliminisao Litvanca Pauliusa Vilkasa.

Sjutra će na ring član Bokserskog kluba Zlatičanin, Tomislav Đinović, u kategoriji do 60 kg, a rival će mu biti Litvanac Paulis Bublis.

Dan kasnije boriće se Bjelopoljac Filip Božović, u kategoriji do 54 kilograma, protiv Poljaka Nikodema Šafarža.

Šampionat u Sofiji okupio je više od 400 takmičara iz 40 država.

