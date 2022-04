Šarčević bez finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Mirko Šarčević sa bronzanom medaljom završio je nastup na Evropskom prvenstvu za mlade u Sofiji.

Šarčević nije boksovao polufinalnu borbu jer je na zvaničnom mjerenju, na dan borbe, imao kilogram i 300 grama više od dozvoljenog.

Član Bijelog Polja nastupao je u kategoriji do 71 kilogram.

Na putu do finala eliminisao je Izraelca Jirisa Sijela, Šveđanina Sigfrida Džonatana Jonsona i Hrvata Leona Buzika.

Rival Šarčevića u polufinalu, Irac Bobi Flad Dagan

boriće se za zlatnu medalju, protiv Italijana Gabrijelea Guidija.

Šarčević je u Sofiji osvojio drugu evropsku medalju, nakon što je prošle godine bio srebrni na juniorskom Evropskom prvenstvu u Gruziji.

Na korak od medalje bio je i Tomislav Đinović, koji je juče u četvrtfinalnom meču kategorije do 60 kilograma izgubio od odličnog Jermenca Erika Israielijana.

U Sofiji je nastupao i Filip Božović, koji je zaustavljen u osmini finala.

