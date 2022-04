Saljiu i Backović zlatni, Omladincu pet medalja

Podgorica, (MINA) – Juniori Omladinca Emre Saljiu i Helena Backović osvojili su zlatne medalje na internacionalnom karate turniru Zlatni pojas Čačka.

Saljiu je bio zlatni u kategoriji do 76, a Backović do 48 kilograma.

Omladinac je turnir završio sa pet medalja.

Osvojene su, osim dvije zlatne, još tri srebrne medalje.

Srebrni su bili kadeti Jusuf Saliju (do 52), Jelena Miladinović (do 47) i Nađa Boričić (preko 54).

