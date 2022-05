Radulović: Plod dugogodišnjeg kvalitetnog rada

Podgorica, (MINA) – Plasman mlađe seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore na Evropsko prvenstvo plod je dugogodišnjeg kvalitetnog rada u svim muškim klubovima, ocijenio je selektor Balša Radulović.

On je predvodio mušku mlađu seniorsku reprezentaciju Crne Gore do drugog mjesta na kvalifikacionom turniru u Albaniji i plasmana među osam najboljih selekcija Evrope za odbojkaše do 22 godine.

Mlađi seniori su prva muška odbojkaška selekcija koja je izborila plasman na Evropsko prvenstvo za mlađe kategorije, a prva selekcija u mlađim kategorijama koja je to pravo stekla nakon uspješnih kvalifikacija.

“Vjerujem da je ovo san svih nas koji se bavimo odbojkom u Crnoj Gori, da predstavljamo svoju zemlju na najvećoj smotri, a teško da u ovom trenutku može biti veća od najboljih osam u Evropi”, kazao je Radulović.

On je naglasio da biti u društvu odbojkaških velesila kao što su Poljska, Italija, Francuska, Turska, Srbija rezultat je za ponos.

“Primarni cilj je ostvaren, napravljen je istorijski rezultat. Ovo je idealna prilika za sve momke da stiču iskustvo koje će nam pomoći da jednog dana i u seniorskoj konkurenciji ostvarimo ovakve rezultate. Po prirodi sam optimista, vjerujem u sebe, svoj rad, svoje saradnike i igrače, a trudim se da takav način razmišljanja prenesem na sve njih”, rekao je Radulović.

On je istakao da, uzimajući u obzir kvalitet svih reprezentacija koje su izborile učešće na Evropskom prvenstvu, crnogorska reprezentacija neće imati ulogu favorita ko god bude sa druge strane mreže.

“To nas sigurno neće sputati da damo maksimum od sebe na svakom meču, da se borimo za svaku loptu, za svaki poen, set. Vjerujemo u sebe, poštujemo svoj rad i odricanje koje nije malo, tako da imamo šta da pokažemo na Evropskom prvenstvu i na pravi način predstavimo Crnu Goru među odbojkaškim velesilama”, rekao je Radulović.

Govoreći o potencijalnim rivalima o grupi, on je istakao da je podijeljenog mišljenja kad je u pitanju sastav grupa za Evropsko prvenstvo.

“Sa jedne strane volio bih da odmjerimo snage sa najkvalitetnijim selekcijama i u toj situaciji priželjkujem Italiju, Poljsku, Francusku ili Tursku. Sa druge strane mislim da bi više šanse imali u duelima sa ostalim selekcijama, tako da bih bio srećan kad bi u grupi sa nama bile selekcije Srbije, Holandije i Austrije”, rekao je Radulović.

Na prvom Evropskom prvenstvu za mlađe seniore, od 12. do 17. jula u poljskom Tarnovu, pored Crne Gore i domaćina Poljske, igraće i selekcije Srbije, Italije, Holandije, Francuske, Turske, Austrije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS