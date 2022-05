Radičević ostvarila pravo na doživotnu naknadu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska rukometašica Jovanka Radičević stekla je pravo na doživotnu mjesečnu naknadu na osnovu statusa sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Ministar Lalošević, koji je priredio prijem za Radičević, kazao je da država kroz taj vid naknade pokazuje zahvalnost najboljim crnogorskim sportistima za postignute rezultate na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima.

“Radičević je kroz bogatu igračku karijeru, krunisanu olimpijskim srebrom u Londonu, bila značajan reprezent Crne Gore i zavrijedila odgovoran odnos države prema njoj”, kazao je Lalošević.

Radičević se zahvalila Laloševiću na prijemu i priznanju za njene ostvarene rezultate i naglasila da je naknada jedan od konkretnih načina na koji država brine o svojim najboljim reprezentima u svijetu.

