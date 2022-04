Poraz Mornar Barskog zlata u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Beogradu od Partizana 95:83, u utakmici 25. kola Admiranbet ABA lige.

To je 14. poraz barskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i devet pobjeda.

Partizan, koji je prvi duel u Baru dobio 66:64, opravdao je ulogu favorita, a tokom meča imao je prednost i od 20 poena.

Mornar je smanjio na 47:43, ali nije uspio i da ugrozi trijumf rivala.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je zabilježio 20. trijumf, bio je Zek Ledej sa 24 koša.

U ekipi Mornara poen više ubacio je Vladimir Mihailović.

Budućnost je ranije danas u Novom Mestu savladala Krku 84:72.

SC Derbi će sjutra u 19 sati ugostiti Cedevita Olimpiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS