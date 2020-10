Podgorici tri zlatne medalje, Savković najbolji tehničar

Podgorica, (MINA) – Bokseri Podgorici nastup na međunarodnom turniru Velikani slavije u Banja Luci završili su sa tri zlatne medalje, a uspjeh je upotpunilo priznanje Stefan Savkovića za najboljeg tehničara.

Zlatne medalje osvojili su Edin Alković (do 60), Nenad Marković (do 64) i Stefan Savković (do 75).

Alković je jednoglasnom odlukom sudija pobijedio domaćeg boksera Ranka Davidovića, Marković je bio bolji od Nikolu Ivkovića iz Bosne i Hercegovine, dok je Savković predajom poslije prve runde slavio protiv Uroša Drače iz Srbije.

“Savković je je bio motivisan i snažnim udarcima razbio gard svog protivnika. Njegov trener ga je spasio većih iskušenja i prekinuo borbu”, piše u saopštenju podgoričkog bokserskog kluba.

Navodi se da su Alković i Marković svoje rivale dva puta slali u nokdaun.

“Alković je rutinski vodio borbu i bio dominantan, ali se osjetila duga pauza koju je imao bez borbe. Borbom Markovića nismo zadovoljni, jer je bio potpuno nespreman, puno je promasivao i bio je daleko od prošlogodisnjeg izdanja na tom turniru, kada je bio proglašen za najboljeg boksera”, piše u saopštenju.