Pobjeda Budućnost Volija u Ulmu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Ulmu istoimeni njemački tim 86:79, na startu nove sezone Eurokupa.

Podgorički tim, koji je prošle sezone dobio oba međusobna duela, opravdao je ulogu favorita, sredinom druge četvrtine preuzeo je vođstvo i nije ga ispuštao do kraja meča.

Domaćin, čiji dres nosi doskorašnji košarkaš Budućnosti Fedor Žugić, bolje je počeo meč i poveo 7:2 i 10:4, a u sedmom minutu bilo je 19:15, kada je i posljednji imao prednost.

Uslijedila je serija podgoričkih košarkaša od 11:0 za vođstvo od 26:19 u desetom minutu.

U 16. bilo je 42:31, dok je u 26. minutu razlika iznosila 19 poena (64:45).

Ulm je u finišu meča uspio da smanji zaostatak i serijom od 10:0 svede ga na tri poena (82:77), ali nije imao snage za preokret.

Podgorički tim do pobjede vodili su Džastin Kobs sa 18 i Džejkob Vajli sa 16, Denis Sili ubacio je 15, a Vili Rid 11 poena.

U njemačkom timu najbolji je bio Džerom Blosomgejm

sa 17 poena.

Žugić je meč završio sa tri koša.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 27. oktobra, ugostiti Valensiju.

