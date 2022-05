Pavićević u konkurenciji za idealni tim

Podgorica, (MINA) – Lijevo krilo Budućnost Bemaksa Ivona Pavićević u konkurenciji je za idealni tim Lige šampiona za sezonu 2021/22, objavljeno je na zvaničnom sajtu Evropske rukometne fedracije.

Navodi se da je glasanje otvoreno do 1.juna u ponoć, a idealni tim elitnog takmičenja biće objavljen dva dana kasnije, na finalnom turniru Lige šampiona u Budimpešti.

U glasanju učestvuju navijači i EHF eksperti.

U konkurenciji je ukupno 60 igračica.

Najavljeno je da će biti izabrani najbolji u deset kategorija – sedam pozicija, najbolja odbrambena igračica, mlada igračica i trener.

Navijači za svoje favorite mogu glasati na zvaničnom sajtu Evropske rukometne federacije – ehf.eu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS