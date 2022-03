Omladinac najbolji u Zeti

Podgorica, (MINA) – Podgorički karate klub Omladinac osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu međunarodnog turnira Zeta open u Golubovcima.

Omladinac je do trofeja došao sa 19 zlatnih, sedam srebrnih i dvije bronzane medalje.

Iskra je osvojila drugo mjesto sa 14 zlatnih i po devet srebrnih i bronzanih medalja.

Gorštak je završio na trećem mjestu sa 12 zlatnih, sedam srebrnih i osam bronzanih medalja.

Kao četvrtoplasirani nastup je okončao Ulcinj (11 z, 6 s, 9 b), peti je bio pljevaljski klub Potoci (9z,3s,3b), a šesta Budućnost (6z, 13 s i 9b).

Po pet zlatnih medalja osvojili su Rei i Šotokan tim, a po četiri Kondor, Onogošt, Bratstvo i Trebinje.

Po tri osvajača zlatnog odličja imaju Panter, Bar, Akademija TN, Šampion Nikšić, Junior, Stari grad i Budva.

Vukovi imaju dvije, a po jednu zlatnu Karate klub Žandarmerija, Jion, Bijela, Podgorica, Zeta i Fokus.

Novoformiranim klubovima Panter i Akademija TN, Irene Ilinčić i Nele tatar, bio je to prvi nastup na međunarodnim turnirima.

Turnir, koji je organizovan povodom jubileja – 25 godina Karate kluba Kondor iz Golubovaca, okupio je 804 takmičara iz 32 kluba i tri države.

