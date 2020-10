Omladinac najbolji u Bijeljini, uspješna i Bijela

Podgorica, (MINA) – Karatisti podgoričkog Omladinca sa deset zlatnih i četiri srebrne medalje kao najuspješniji klub završili su nastup na Trofeju Bijeljne.

Zlatne medalje osvojili su seniorka Marina Raković u openu, Milena Jovanović u konkurenciji mlađih seniorki (preko 59) i juniorki (do 55), Andrija Danlović kod juniora (do 61) i kadeta (do 63), kadeti Helena Backović (do 47) i Emre Saljiu (do 57).

Zlatni su bili i Una Raković u konkurenciji djevojčica rođenih 2008. godine (do 40) i

Jusuf Saljiu, koji je bio najbolji za 2007 (do 40)

i 2008. godište (do 37).

Srebrni su bili Ksenija Rajović u konkurenciji mlađih seniorki (do 61), Milica Jeknić (U 21 do 55) i kod juniorki do 53 i junior Emre Saljiu do 68 kilograma.

Uspješan nastup imali su i karatisti Bijele sa devet zlatnih, jednom srebrnom i dvije bronzane medalje.

Zlatne medalje osvojili su Nemanja Mikulić u konkurenciji mlađih seniora (do 67) juniora (do 68), Nenad Đuričić za dječake rođene 2007. (do 50) i 2008. godine (do 52), junior Lazar Potpara (do 76), Sofija Mikulić za djevojčice 2007. godište (do 54 i preko 54), Lazar Gardašević (2009, do 40) i Vuk Cimbaljević (2010, do 40).

U Bijeljini su nastupali i karatisti Fokusa i osvojili po jednu zlatnu i srebrnu medalju.

Turnir u Bijeljini okupio je oko 200 takmičara iz 23 kluba iz Crne Gore, Srbije, Austrije i Bosne i Hercegovine.