Old pab osvojio trofej

Podgorica, (MINA) – Ekipa Old pab, u sastavu Marko Koljević, Luka Nikaljević, Milovan Skendžić i Vuk Radetić, pobjednik je završnog turnira manifestacije Basket u mom kvartu.

Old pab je u Njegoševom parku, u finalnom meču, savladao Frulaše 21:7.

Poraženi finalista nastupio je u sastavu Vasilije Nikčević, Aleksandar Pješčić, Filip Đurović, Marko Raičković.

Kao trećeplasirana završila je ekipa Red kros, u sastavu Petar Stojanović, Marjan Stojanović, Goran Miljenović i Mirko Vuletić, koja je u odlučujućem meču slavila protiv ekipe Limuna.

Turnir u Njegoševom parkz okupio je 16 najboljih basketaških ekipa, koje su kroz pet plasman u završnicu izborile na pet kvalifikacionih turnira u podgoričkim naseljima i kvartovima (Zagorič, Stari Aerodrom, centar, Golubovci i Blok 5).

Organizatori manifestacije bili su Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada.

