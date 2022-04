Nurković i Gardašević eliminisani, Peković sjutra na tatamiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti, Jusuf Nurković i Nikola Gardašević, bez pobjede završili su nastup na Evropskom prvenstvu u Sofiji.

Nurković je u kategoriji do 66 kilograma bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom izgubio od Španca Alberta Martina Gaintera.

Španac se u nastavku šampionata domogao finala, ali je morao da se zadovolji srebrnom medaljom.

Bolji u finalu bio je Ukrajinac Bogdan Jadov.

Gardašević je, nakon što je odmarao u prvom kolu kategorije do 81 kilogram, u drugom izgubio od Uroša Madžarevića iz Srbije.

Za sjutra predviđen je anstup Jovane Peković, koju u kategoriji do 78 kilograma očekuje duel protiv Holanđanke Gusje Stenhuis, bronzane za šampionata svijeta.

