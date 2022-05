Mornar Barsko zlato u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata prvi su finalisti plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Mornar je večeras u Baru, u drugom meču polufinalne serije, savladao SC Derbi 81:69 i sa 2:0 u seriji izborili finale.

Barski tim prvi duel u Podgorici dobio je 76:73.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vladimir Mihailović sa 17, Tejlor Smit je ubacio 16, Marko Jeremić 13, a Aleksandar Lazić 11 poena.

Kod gostiju je najbolji bio Andrija Slavković sa 15 koševa.

U drugom polufinalu sastaće se Budućnost Voli i Podgorica.

