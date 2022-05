Mlađi seniori na EP

Podgorica, (MINA) – Muška mlađa seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se na Evropsko prvenstvo

Crnogorski odbojkaši savladali su večeras u Tirani, u trećem kolu turnira, selekciju Albanije 3:0 (29:27, 25:12 i 25:18) i kao najbolja drugoplasirana selekcija iz svih šest grupa izborili plasman na šampionat.

Mlađi seniori su prva muška odbojkaška selekcija koja je izborila plasman na Evropsko prvenstvo za mlađe kategorije, a prva selekcija u mlađim kategorijama koja je to pravo stekla nakon uspješnih kvalifikacija.

Prvo Evropsko prvenstvo za mlađe seniore biće odigrano u Tarnovu, u Poljskoj, od 12. do 17. jula.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS