Mlađi kadeti neriješeno sa Maltom

Podgorica, (MINA) – Mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Malte i Crne Gore igrale su danas u Takali, u drugom prijateljskom meču, neriješeno 2:2.

Crnogorskim fudbalerima prvi međusobni duel, prije dva dana, pripao je crnogorskim fudbalerima 2:0.

Domaćin je poveo u 20. minutu golom Kiona Evuruma.

Izjednačio je, sedam minuta kasnije, Lazar Martinović, koji je iskoristio odlično ubacivanje Vuka Vukmanovića.

Crnogorska selekcija zaprijetila je u 29. minutu, kada je Zarija Mugoša dobro šutirao.

Odlična šansa viđena je i u 57. minutu, Daris Feratović je lijepo asistirao Imranu Redžepagiću, čiji pokušaj zaustavio golman Džejms Sisons.

Na dva minuta prije kraja regularnog toka utakmice, Crna Gora je došla do preokreta.

Ponovo je strijelac bio Martinović, koji se najbolje snašao u gužvi nastaloj poslije prekida.

Nekoliko minuta kasnije, u trećem minutu sudijske nadoknade, Eslam El Nasar je postavio konačan rezultat.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da je ponovo bilo dosta osclilacija u igri i da se o tome mora voditi računa u narednom periodu.

“Pogotovo se to odnosi na koncentraciju igrača, prije konkretno kod drugog gola koji smo primili. Opet smo bili bolji od Malte, ali nijesmo smjeli da dozvolimo da primimo gol na ovakav način. Iza nas su dvije utakmice u kojima smo probali sve igrače, svi su dobili određenu minutažu, čime smo nastavili proces stvaranja ove selekcije”, rekao je Kavaja.

