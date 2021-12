Milić i Bojić najbolji odbojkaš i odbojkašica

Podgorica, (MINA) – Član Budve Blažo Milić i Marija Bojić iz Galeba najbolji su odbojkaš i odbojkašica u prvenstvu Crne Gore u 2021. godini, odlučeno je u tradicionalnom izboru Odbojkaškog saveza.

Milić je prethodne sezone sa ekipom Budve osvojio Kup i prvenstvo Crne Gore.

U konkurenciji, na predlog klubova, selektora i trenerske komisije, bili su još i Đorđe Jovović (Budućnost Volley) i Peko Zec (Mediteran).

Bojić je prethodne sezone osvojila Kup Crne Gore sa ekipom Galeba.

U konkurenciji bile su još Dušanka Petrović (Luka Bar) i Teodora Čavić (Galeb).

Za najboljeg odbojkaša u inostranstvu za 2021. godinu izabran je Bojan Strugar, član švajcarskog Nafelsa.

Strugar je prethodne sezone osvojio Kup Švajcarske i titulu MVP-a finala sa ekipom Jone.

Bio je i najbolji poenter ligaškog dijela prvenstva, dok ove sezone u Švajcarskoj bilježi odlične nastupe u Nafelsu.

U konkurenciji su još bili Vojin Ćaćić (Fridrishafen, Njemačka), Ivan Ječmenica (Kambre, Francuska) i Marko Vukašinović (Ravena, Italija).

Za najbolju odbojkašicu u inostranstvu izabrana je Nikoleta Perović, iz turskog Kolejlijera.

U konkurenciji su bile još Danijela Džaković (Argona, Italija), Saška Đurović (Tent, Srbija) i Marija Milović (Voluntari 2005, Rumunija).

Za najperspektivnijeg odbojkaša, kao i prošle godine, izabran je Vukašin Cimbaljević, koji nastupa za juniorsku ekipu Vojvodine.

U konkurenciji su još bili Matija Ćinćur (Budućnost Volley, najperspektivniji odbojkaš Crne Gore za 2019. godinu), Jovan Tmušić (Mediteran), Milan Rovčanin (Jedinstvo) i Avram Božović (Galeb).

Najperspektivnija odbojkašica Crne Gore je Majda Čakar, članica Rudara iz Pljevalja.

U konkurenciji su bile i Maša Dragojević (Galeb), Tamara Vukoslavčević (Luka Bar), Anja Popović (Akademija), Milena Ćetković (Budućnost Volley), Varja Delibašić (Mediteran), Lara Jovović (Morača), Simona Petranović (Ub, Srbija), Teodora Bulatović (Gimnazijalac), Vanja Matunović (Mediteran) i Lana Labović (Galeb)

Za najboljeg trenera u domaćem prvenstvu za odbojkaše u 2021. izabran je Miloš Marković, šef stručnog štaba Budve.

U konkurenciji su još bili i Zoran Vukčević (Budućnost Volley), Darko Prebiračević (Jedinstvo) i Predrag Ćorluka (Mediteran).

Priznanje je u konkurenciji odbojkašica pripalo Vladimiru Milačiću, treneru Luke Bar.

U konkurenciji su još bili i Nikola Masoničić, Marko Radusinović (Morača), Mladen Miladinović (Jedinstvo), Branka Obradović (Albatros) i Marko Bagarić (Mediteran).

Glasovima klubova, izabrani su najbolji i najperspektivniji odbojkaši i odbojkašice i najbolji treneri u domaćem prvenstvu za 2021. godinu.

“Shodno Pravilniku o kriterijumima i načinu izbora najboljih i najperspektivnijih, odbojkaški klubovi, selektori reprezentacija i trenerska komisija daju predloge, a nakon toga odbojkaški klubovi glasaju za verifikovane predloge”, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Navodi se da Odbojkaški savez, zbog aktuelnih mjera i epidemiološke situacije vezano za pandemiju COVID-19, neće organizovati svečanost proglašenja najboljih.

“Izabranima će priznanja biti uručena 27. decembra 2021. godine, u 12 sati, u prostorijama Odbojkaškog saveza”, saopšteno je iz te asocijacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS