Lovćenu 13 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri cetinjskog Lovćena proglašeni su najbolji klub turnira u Sarajevu, a nastup su završili sa devet zlatnih i po dvije srebrne i bronzane medalje.

Zlatne medalje osvojili su mlađi kadeti Dragan Muratović, koji je bio najbolji u dvije discipline, Pavle Petrović, Luka Marković, srariji kadeti Jovan Lipovina, Bogdan Bokan i Mirko Božovi, junior Blažo Popivoda i senior Ilija Perović.

Srebrni su bili mlađi kadet Stefan Drašković i junior Viktor Borozan, a bronzani kadet Miloš Vojinović i junior Nikola Janković.

Trener cetinjskog kik boks kluba Janko Kuzman kazao je da je zadovoljan rezultatom, a prije svega onim što su njegovi borci pokazali.

“Naš rad se pokazao kao kvalitetean. Ova djeca su ponos Cetinja”, rekao je Kuzman.

Turnir je okupio 35 klubova iz šest država regiona.

