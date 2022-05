Lovćen ponovo najbolji

Podgorica, (MINA) – Rukometaši LOvćena pobjednici su Kupa Crne Gore.

Lovćen je danas u Podgorici, u finalu završnog turnira, savladao Budućnost Podgoricu 32:25 (15:8).

Izabranici Petra Vujanovića tako su odbranili trofej i 12. put osvojili trofej Kupa nakon obnove nezavisnosti.

Budućnost je igrala za prvi trofej Kupa u klupskoj istoriji.

Meč je bio ravnopravan do finiša prvog poluvremena, kada je Lovćen poslije serije od šest vezanih golova koju je zaključio Latković iz sedmerca, poveo 15:7 u 30. minutu.

Cetinjani su u nastavku bez problema održavali prednost i zasluženo došli do trofeja, nakon što su dan ranije, u polufinalu, savladali najvećeg rivala – novog šampiona Budvansku rivijeru Budva.

Za igrača utakmice proglašen je Danilo Pajović, koji postigaopet golova, koliko i Vuk Latković.

U ekipi Budućnost Podgorice, Nemanja Jovanović je bio najefikasniji sa pet pogodaka.

Trofej pobjednika Kupa kapitenu Lovćena Vuku Latkoviću uručio je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda.

