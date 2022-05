Licencu dobilo pet klubova

Podgorica, (MINA) – Fudbalski klubovi Sutjeska, Budućnost, Dečić, Petrovac i Breznica dobili su licencu za takmičenja u organizaciji Evropske fudbalske asocijacije (UEFA), saopšteno je iz Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG).

Navodi se da je zahtjev za izdavanje licence u prvostepenom postupku odbijen Podgorici, Iskri i Rudaru zbog neispunjavanja finansijskih kriterijuma, a Mornaru zbog nedostavljanja finansijske dokumentacije u roku propisanom Pravilnikom o licenciranju za Uefina takmičenja.

“Komisija za licenciranje klubova FSCG je razmatrala dostavljenu dokumentaciju i dokaze za svih pet kriterijuma – sportski, infrastrukturni, personalno-administrativni, pravni i finansijski – a na osnovu izvještaja eksperata za svaki od kriterijuma pojedinačno”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da klubovi koji nijesu ispunili propisane uslove i čiji su zahtjevi odbijeni, imaju pravo žalbe na odluku prvostepene Komisije za licenciranje FSCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS