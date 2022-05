Kovinić u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u polufinale ITF turnira u Visbadenu.

Ona je danas u četvrtfinalnom meču pobijedila Njemice Eve Lis 2:0, po setovima 6:1 i 6:3.

Do pobjede i polufinala došla je nakon 66 minuta igre.

Kovinić će u polufinalu igrati protiv Litvanke Justina Mikulskite.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS