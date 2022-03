Kovinić u četvrtfinalu turnira u Marbelji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka, Danka Kovinić plasirala se u četvrtfinale turnira u Marbelji.

Ona je danas u drugom kolu savladala Ruskinju Elinu Avanesjan 2:0, po setovima 6:3 i 6:4.

Do pobjede i plasmana međuz osam najboljih došla je nakon sat i 29 minuta igre.

Kovinić je na startu turnira eliminisala Mendi Minelu iz Luksemburga 2:1 (6:7, 6:2 i 7:5).

Naredna protivnica biće joj bolja iz duela Italijanke Martine Trevizan i Njemice Ane-Lene Fridzam.

Kovinić je 66. teniserka svijeta, a u Marbelji postavljena je za prvog nosioca.

Nagradni fond turnira iznosi 115 hiljada USD.

