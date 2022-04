Trijumf Budućnost Volija u Novom Mestu / ABA rezultati

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Novom Mestu ekipu Krke 84:72, u utakmici 25. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim, koji je bio ubjedljiv i u prvom meču 110:64, zabilježio je u Novom Mestu 16. pobjedu ove sezone.

Budućnost je protiv Krke opravdala ulogu favorita, već u prvoj četvrtini stekla je dvocifrenu prednost, koju je sredinom treće četvrtine povisila na 26 poena (62:36).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Edin Atić sa 15, Zoran Nikolić je ubacio 12, a Petar Popobić deset poena.

U slovenačkom sastavu najbolji je bio Rok Stipčević sa 13, dok je Andrej Stavrov dodao 11 koševa.

Mornar Barsko zlato u 21 sat u Beogradu biće gost Partizana.

SC Derbi će sjutra u 19 sati ugostiti Cedevita Olimpiju.

