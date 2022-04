Stefanović prvo pojačanje Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Članica beogradskog Art-basketa, Višnja Stefanović prvo je pojačanje Ženskog košarkaškog kluba Budućnost Bemax za narednu sezonu,saopšteno je iz tog kluba.

Stefanović, koja igra na pozicijama četiri i pet, visoka je 186 centimetra i ima 21 godinu.

Prethodnih godina bila je dio mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, a pred start kvalifikacija za Eurobasket 2023 dobila poziv Marine Maljković i za seniorski nacionalni tim.

Stevanović je posljednje dvije sezone igrala za seniorski tim Art Basketa.

Ona je sa podgoričkim timom potpisala dvogodišnji ugovor.

“Drago mi je da sam potpisala za Budućnost, jer je to svakako još jedan korak naprijed u mojoj karijeri. Samim pelazak u Budućnost donosi i igranje WABA lige, koja je jača od takmičenja koje sam do sada igrala, što je svakako poseban motiv. Budućnost je ozbiljan klub, dobro organizovan, sa jako dobrim uslovima i nadam se igračkom napretku u napredne dvije godine, što naravno zavisi od mene. Nadam se da ću se lijepo uklopiti u tim i da će me saigračice lijepo prihvatiti”, kazala je Stefanović.

Stefanović je posljednje dvije godine skrenula pažnju na sebe sjajnim partijama i brojkama – ove sezone u šampionatu Srbije imala prosjek od 14.5 poena i 10.7 skokova.

Postigla je ukupno 357 poena, uz sjajne procente (59% za dva, 46% za tri), uz 256 skokova. Višnja je na čak 19 utakmica bila dvocifrena, a najbolji učinak imala je protiv Vojvodine – 26 poena.

Na osam mečeva ostvarila je dabl-dabl učinak.

Prošle sezone u šampionatu Srbije odigrala je 23 utakmice uz prosjek 8,7 poena i 9 skokova. Art Basket je prošle godine ispisao istoriju kada je osvojio Kup, a sa indeksom 23 upravo je Stefanović bila MVP finalnog meča.

Ove godine Art Basket je u polufinalu savladao Vojvodinu (79:77) uz 20 poena Stefanović, dok je kao i u finalu plej-ofa, poražen u borbi za trofej Kupa od Zvezde.

Na prošlogodišnjem prvenstvu Evrope za igračice do 20 godina Višnja je u dresu Srbije imala prosjek 13 poena i 9,4 skoka.

(kraj) eml

