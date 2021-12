Konferencija o finansiranju sporta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK) i Centar za afirmaciju sporta i mladih najavili su da će 23. decembra organizovati međunarodnu konferenciju Finansiranje sporta: izazovi, prilike i mogućnosti.

Najavljeno je da će na konferenciji govoriti domaći i strani eksperti, predstavnici krovnih organizacija sporta i sportskih saveza, nadležnih državnih organa iz oblasti sporta, predstavnici državnih i uspješnih privatnih kompanija.

Saopšteno je da će cilj konferencije biti da analizira postojeće modele finansiranja sporta kako u Crnoj Gori tako i regionu, predstavi dobre prakse te oblasti i njene nedostatke, ali i predloži nove modele finansiranja.

Predsjednik COK-a Dušan Simonović kazao je da je u eri globalnih izazova važno omogućiti neophodnu finansijsku podršku sportistima i sportskim radnicima, kako bismo poboljšali uslove za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata.

“Stoga je potrebno, prije svega, analizirati situaciju u Crnoj Gori i uporediti je sa regionalnom praksom, a sve u cilju nalaženja optimalnog rješenja. Kao mali sistem, sa sjajnim rezultatima, apsolutno smo svjesni da je sportistima potrebno pružiti najbolju moguću podršku, a ova konferencija pružiće nam uvide u dobre i loše strane trenutnog načina finansiranja crnogorskog sporta”, rekao je Simonović.

Konferencija će biti održana u hotelu Hilton, od deset do 16 sati.

