Karatistima Budućnosti pet medalja u Čačku

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti na internacionalnom turniru Zlatni pojas Čačka osvojili su pet medalja – po dvije zlatne i srebrne i jednu bronzanu.

Zlatne medalje osvojili su mlađi senior Filip Bakić i muški kata tim, koji su osim Bakića činili Rijad Mandić i Miloš Gorović.

Srebrna odličja pripala su mlađoj seniorki Mili Mraković i ženskom kata timu u sastavu Mraković, Maša Đukanović i Džena Canović.

Bronzana je bila kadetkinja Mia Ramović.

“Takmičari karate kluba Budućnost osvojili su pet medalja i zauzeli drugo mjesto u generalnom plasmanu za kate”, saopšteno je iz podgoričkog karate kluba.

