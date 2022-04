Karatistima Bara trofej u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bara osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu na internacionalnom karate turniru u Ulcinju.

Barski karatisti nastup su završili sa 21 zlatnom, 11 srebrnih i 19 bronzanih.

Uspjeh barskog kluba upotpunio je Benjamin Aljošević, koji je sa četiri zlatna odličja proglašen za najboljeg takmičara turnira.

Organizator turnira, Karate klub Ulcinj osvojio je drugo mjesto sa 14 zlatnih, sedam srebrnih i 26 bronzanih odličja

Karatisti kolašinskog Gorštaka završili su kao trećeplasirani sa 11 zlatnih, četiri srebrne i pet bronzanih medalja.

Sa deset zlatnih i po sedam srebrnih i bronzanih medalja Karate klub Šari 1997 iz Uroševca zauzeo je četvrto mjesto, peti je bio ulcinjski klub Rei (9 zl, 13 s i 11 b), dok je šesto i sedmo mjesto pripalo kosovskim klubovima – Kosovo Polje (7z,7s,7b) i Agim Ramadani iz Gnjilana (7z,5s,2b).

Među deset najboljih su još Budućnost (6z,8s,9b), Nikšić (6z,2s,7b), As (5,2,6) i Olimp (5z,2s,5b).

Turnir u Ulcinju okupio je 1.076 takmičara iz 69 klubova i deset država.

