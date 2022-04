Kamp Omladinca okupio borce iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Srbije, BIH Kosova i Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Pripremni kamp podgoričkog karate kluba Omladinac okupio je borce iz regiona i poslužio kao dobar test i priprema za Evropsko prvenstvo, kazao je trener tog kluba Žarko Raković.

On je podsjetio da je kamp održan šesti put i da je ove godine bio najbrojniji do sada.

Raković je kazao da je četvorodnevni kamp, neračunajući crnogorske karatiste, okupio 40 boraca iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Hrvatske.

“To su sve seniorski reprezentativci svojih država, pravi profesionalci, momci i djevojke koji su među deset najboljih na Svjetskoj rang listi. Dobra prilika za nas da sparingujemo, a njima da treniraju sa osvajačima medalja sa evropskih i svjetskih prvenstava. Sve smo podredili što boljoj pripremi za Evropsko prvenstvo”, kazao je Raković agenciji MINA.

On je istakao da su se kampovi pokazali kao dobro rješenje i da će karate klubu Omladinac to biti praksa i ubuduće uoči velikih takmičenja.

“Prezadovoljan sam odnosom gostiju prema treningu i prikazanim mečevima. Odlično su se uklopili, pravi su fajteri, kod kojih nema povlačenja. Bili su to strašni mečevi”, kazao je Raković.

On je istakao da se izgradnja nove sale pokazalo opravdanim.

“To nam je to omogućilo da unaprijedimo uslove za rad, napravimo korak više, pojačamo treninge i pripremu sportista. Naši kampovi su besplatni, nama nije cilj zarada, već da unaprijedimo rad i što spremnije otputujemo na šampionat”, rekao je Raković.

On je istakao da je kamp iskoristio za

pripreme ženske seniorske reprezentacije i podizanje forme seniorskih reprezentativki.

“Kamp je prošao odlično, svi su dali sve od sebe na treninzima i više sam nego zadovoljan sa postignutim. Uz pomoć Karate saveza, koji je poslao svoje sudije, sponzora GEOX RESPIRA i Mariner Apartmens-Sutomore, uspjeli smo da organizujemo i takmičenje na samom kampu sa vrijednim nagradama. U kategorijama za žene do 60 (200 EUR) i preko 60 (mobilni telefon), odnosno do 67 i preko 67 za muškarce”, rekao je Raković.

On je naglasio da mu je glavni cilj bio pokrenuti seniorsku reprezentaciju koja je prošle godine bila jedna od najboljih na svijetu.

Trofejni stručnjak podsjetio je da je na Evropskom seniorskom prvenstvu muški tim u borbama bio srebrni, Jelena Maksimović bronzana, a Mario Hodžić peti.

Prema njegovim riječima, istorijska godina kompletirana je zlatnim medaljama Milene Jovanović i Helene Backović na EP za kadete, juniore i mlađe seniore, a ženski tim u borbama peti na svijetu.

“Zbog nedostatka sretstava ove godine nijesmo imali nijedne pripreme i samo jedno takmičenje, a Evropsko prvenstvo je za 20 dana. Srećom, Glavni Grad je prepoznao u kakvim se problemima karatisti nalaze i izašao nam u susret i u potpunosti pokrio troškove kampa, obezbijedo smještaj za inostrane borce i salu za trening u sportskom centru Morača”, zaključio je Raković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS