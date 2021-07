Kadetkinje ponovo bolje od Slovenije

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Ajdovčini selekciju Slovenije 22:18 (12:10), u drugom pripremnom meču za Evropsko prvenstvo koje se od 5. do 15. avgusta održava u Podgorici.

Crnogorske rukometašice dobile su i jučerašnji prvi međusobni duel 26:25.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Jelena Vukčević sa pet, dok je Lana Pavićević četiri puta zatresla protivničku mrežu.

Izabranice trenera Ivana Terzića početkom jula u Zadru odigrale su dvije kontrolne utakmice protiv Hrvatske i ostvarile polovičan učinak – pobjedu i poraz.

Rivali crnogorskim kadetkinjama u grupi na Evropskom prvenstvu u Podgorici biće Danska, Austrija i Švajcarska.

