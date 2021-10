Kadeti poraženi od Danske

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je na startu kvalifikacionog turnira za plasman na Evroposko prvenstvo.

Crnogorski kadeti izgubili su večeras u malteškom gradu Paola, u prvom kolu prve kvalifikacione grupe, od Danske 2:0.

Dansku je do pobjede vodio dvostruki strijelac Batuhan Zidan Sertdemir, golovima u 47. iz jedanaesterca i 53. minutu.

U drugom meču te grupe Turska je bila ubjedljiva protiv Malte 6:1.

Crna Gora će u drugom kolu, 9. oktobra (11 sati), igrati sa Turskom, dok će se tri dana kasnije sa stati sa Maltom.

