Jednoglasno usvojeni izvještaji

Podgorica, (MINA) – Skupština Paraolimpijskog komiteta jednoglasno je usvojila izvještaj o radu za 2021. godinu uz konstataciju da je bila istorijska i kruna cijelog paraolimpijskog ciklusa.

Konstatovano je da je krunisana prvom paraolimpijskom medaljom u Tokiju.

Jednoglasno je usvojen i finansijski izvjestaj kao i izvjestaj nezavisnog revizora za 2021. godinu.

Skupština je jednoglasno usvojila i program rada sa finansijskim planom za 2022. godinu.

Redovnoj godišnjoj Skupštini prisustvovalo je 16 od ukupno 17 delegata.

