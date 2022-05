Gojković odustao zbog zdrastvenih problema

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parabiciklista Danilo Gojković zbog zdrastvenih problema u drugom krugu prekinuo je drumsku trku na Evropskom prvenstvu u austrijskom Aperu.

Drumska trka vožena je na kružnoj stazi dugoj 59,2 kilometara, a biciklisti su vozili sedam krugova.

“Odustao sam poslije drugog kruga zbog jakih bolova. Bol u ramenu i leđima je bio neizdrživ, nijesam mogao više i morao sam da odustanem”, rekao je Gojković.

On je juče nastupio u trci na hronometar, na 12,4 kilometra, u kategoriji C1, a nastup je završio kao šestoplasirani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS