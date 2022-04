Galeb Liko Soho Group novi prvak Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Galeb Liko Soho Groupa nove su prvakinje Crne Gore.

Galeb je večeras u dvorani Topolica, u trećem meču finala, savladao Luku Bar 3:0 (25:20, 25:21 i 25:16) i sa 3:0 u seriji, nakon 11 godina, osvojio šampionski trofej.

To je Galebu treća titula titula prvaka Crne Gore, nakon što je najbolji bio i 2010. i 2011. godine.

Galeb je bez izgubljenog seta dobio i prva dva finalna duela.

Do odlučujućeg trećeg trijumfa došao je nakon 67 minuta igre.

Galeb je ove sezone osvojio i Kup Crne Gore.

Luka Bar je porazom u finalu prekinula seriju od devet uzastopnih titula prvaka.

