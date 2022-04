TPCFL rezultati: Sutjeska i Budućnost ubjedljivi, Dečić slavio protiv Iskre

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i Budućnosti ostvarili su ubjedljive pobjede, a važan trijumf u 31. kolu Telekom Prve crnogorske fudbalske lige (TPCFL) ostvario je i Dečić u borbi za treće mjesto na tabeli.

Sutjeska je u Nikšiću pobijedila pljevaljski Rudar 3:0 i zabilježila 21. pobjedu ove sezone.

Slavila je golovima Boža Markovića u 40. i 83. i Vladana Bubanje u 89. minutu.

Budućnost je na DG areni savladala Podgoricu 5:1.

Zvaničnog šampiona do pobjede vodili su Viktor Đukanović u 6, Vasilije Terzić u 36, Miloš Raičković u 49. i 89. i Anto Babić u 64. minutu.

Jedini pogodak za Podgoricu postigao je Halil Muharemović u 69. minutu.

Dečić je u Tuzima pobijedio Iskru 2:1 i 12. trijumfom preuzeo treće mjesto na tabeli.

Do pobjede došao je golovima Velizara Janketića u 6. i Marka Tućija u 37. minutu.

Jedini pogodak za Iskru postigao je Balša Sekulić u 20. minutu.

Petrovac je pred svojim navijačima savladao Jezero 2:1 i prekinuo seriju od osam mečeva bez pobjede.

Do desete pobjede došao je golovima Adnana Bašića u 62. i 81. minutu.

Jedini pogodak za Jezero postigao je Argentinac Faust u 84. minutu.

Minimalan trijumf zabilježio je Mornar, koji je u Baru savladao Zetu 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Aleksandar Vujačić u 87. minutu.

Sutjeska je, nakon 31. kola, vodeća na tabeli sa 71 bodom i ima 11 više od drugoplasirane Budućnosti.

Dečić je treći sa 47, Iskra je osvojila 45, a Petrovac 42 boda.

