Marić objavio spisak za nastavak kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je danas spisak igračica za meč sa Bosnom i Hercegovinom, u sedmom kolu grupe E kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Utakmica je na programu 12. aprila u Podgorici.

Marić je pozvao je 25 igračica.

Na spiksu su:

golmani – Jovana Žugić (Ekonomist), Ines Obradović (Sloga Zemun, Srbija) i Anastasija Krstović (Danilovgrad);

odbrana: Maja Šaranović, Marija Maraš (Breznica), Helena Božić (Aland junajted, Finska), Tanja Malesija, Anastasija Bulić (Danilovgrad), Milica Radunović (Doksa, Grčka), Aleksandra Popović (Tomiris Turan, Kazahstan) i Jelena Sarić (Ekonomist);

vezni red: Darija Đukić (Minsk, Bjelorusija), Jelena Karličić (Bordo, Francuska), Slađana Bulatović (Rajo Valjekano, Španija), Jasna Đoković (Split, Hrvatska), Anastasija Rakočević, Anđela Golubović, Katarina Čađenović (Danilovgrad) i Enida Bošnjak (Breznica);

napad: Jelena Vujadinović, Nađa Đurđevac, Tatjana Osmajić, Anđela Tošković (Breznica), Nađa Stanović (Čarni Sesnovjec, Poljska) i Nikolina Caković (Doksa, Grčka).

Crnogorske fudbalerke su, nakon suspenzije Rusije i otkazivanja duela koji je bio zakazan za 7. april, stekle priliku da se bore za ulazak u baraž kvalifikacija.

Pobjeda u duela sa Bosnom i Hercegovinom ekipi Mirka Marića praktično bi garantovala drugo mjesto u grupi E i priliku da dođe na korak od plasman na svjetsku smotru fudbala.

“Najbolje je kada rezultat napravite na terenu. Ali, nakon svih dešavanja, ukazala nam se prilika da utakmica sa Bosnom i Hercegovinom može da donese plasman u baraž. Samim tim je utakmica veoma važna. Nadam se da smo svi svjesni toga, ali, sa druge strane, ne bih volio da djevojke budu opterećene važnošću rezultata”, rekao je Marić.

On je naglasio da djevojke trebaju taj meč odigraju kao što su igrale i prethodne u ovim kvalifikacijama, sa visokim nivoom želje i zalaganja.

Crnogorske fudbalerke prvi međusobni duel u Zenici, na startu kvalifikacija, dobile su 3:2.

