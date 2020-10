Fakultet aktivno u borbi protiv dopinga i diskriminacije u sportu

Podgorica, (MINA) – Nikšićki Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u naredne tri godine aktivno će raditi na suzbijanju diskriminacije, netolerancije i neregularnosti u sportu, upotrebi dopinga, namještanju utakmica i ugrožavanju prava maloljetnih sportista.

Sa te univerzitetske jedinice saopšteno je da će te aktivnosti biti dio realizacije međunarodnog projekta Sport bez stereotipa (Sport without Stereotypes – SWOST).

“Riječ je o projektu koji je odobren u okviru programa Erasmus +Sport: Sport, Youth and EU Aid Volunteers, a finansira ga Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu pri Evropskoj komisji – EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)”, kazao je dekan fakulteta Stevo Popović.

Prema njegovim riječima, projekat će, pored podsticanja ravnopravnih mogućnosti za sve učesnike u sportu, pružiti podršku i inovativnim pristupima upravljanja sportom.

“U skladu sa strategijama Evropske unije radiće se na tome da se omogući svima zainteresovanima da se uključe u sport i tjelesne aktivnosti, sa jednakim mogućnostima, promovisaće se i volontiranje, zapošljavanje u sportu, obrazovanje sportskih kadrova”, rekao je Popović.

Saopšteno ejd a će pored dekana, kao predstavnika Univerziteta Crne Gore, na projektu će biti docent Fakulteta za sport fizičko vaspitanje Bojan Mašanović, angažovan kao koordinator u ime Fakulteta.

“Jedan od ciljeva ovog projekta je i promovisanje evropskih tradicionalnih sportova i igara, podrška mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, posebno mladih koji su uključeni u sportske aktivnosti”, kazao je Mašanović.

Koordinator tog međunarodnog projekta na internacionalnom nivou je Centro Studi Cultura Sviluppo iz grada Pistoje u Italiji, a učesnici su i sportske i visokoškolske institucije, odnosno univerziteti iz Italije, Belgije, Finske, Francuske, Srbije, Turske i Letonije.