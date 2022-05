Eliminisane ekipe u borbama

Podgorica, (MINA) – Ekipe u borbama karate reprezentacije Crne Gore nijesu uspjele da se domognu borbi za medalju na seniorskom Evropskom prvenstvu u Gaziantepu.

Ženska ekipa u borbama, u sastavu Anja Jović, Vasilisa Bujić, Milena Jovanović i Jovana Stojanović, u osmini finala poražena je od Austrije 1:0.

Crnogorske karatitskinje juče su, na startu ekipnog takmičenja, eliminiale Ukrajinu.

Bez pobjednika meč su završile Vasilisa Bujić i Anja Jović, dok je Milena Jovanović doživjela poraz.

Muški tim u borbama, u sastavu Matija Bojić, Ognjen Otašević, Balša Miličković, Nikola Malović, Nemanja Jovović, Nemanja Mikulić i Lazar Kukuličić, poražen je od Belgije 3:2.

Pobjede za crnogorsku selekciju upisali su Malović i Mikulić.

Crnogorski takmičari u borbama, nakon poraza u ekipnom dijelu, završili su nastup na šampionatu.

Za bronzane medalje u nedjelju boriće se muški i ženski kata timovi.

Protivnik muškog tima, koji nastupa u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević, biće Italija, dok će se ženski tim (Maša Đukanović, Mila Mraković, Džena Canović i Biserka Radulović) za plasman na pobjedničko postolje boriti sa Turskom.

