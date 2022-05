Džikić: Znamo šta nas očekuje i šta treba da uradimo u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija znaju šta ih očekuje i šta treba da se uradi protiv Partizana, kazao je trener podgoričkog kluba Aleksandar Džikić.

Budućnost Voli i Partizan odigraće u nedjelju u Beogradu odlučujući, treći meč polufinala plej-ofa AdmiralBet ABA lige.

Džikić je kazao da cijela sezona staje u tih 40 minuta u nedjelju veče.

“Znamo šta nas očekuje, znamo šta treba da se uradi. Ispred naše dvorane stoji grafit: Bez imalo straha, do posljednjeg daha! E tako bih volio da odigramo u nedjelju veče, da damo sve od sebe, pa kako bude”, rekao je Džikić.

Krilni centar Marko Jagodić-Kuridža kazao je da ne vjeruje ni Budućnosti, a ni Partizan, može nešto previše da promijeni u odnosu na prva dva meča.

“Treba da damo sve od sebe kako bi došli do pobjede i finala ABA lige. Sve ostalo je, na kraju, nebitno. Da bi slavili protiv Partizana u Pioniru potrebno je da od starta krenemo jako, da budemo fokusirani svih 40 minuta i da uspijemo da budemo u igri do pred kraj utakmice”, kazao je Jagodić-Kuridža.

On je istakao da Budućnost ima dosta iskusnih igrača koji su odigrali veliki broj plej-of serija i završnica takmičenja.

“Vjerujem da nam je iskustvo jača strana. Važno će biti kontrolisati skok na oba kraja terena, što smo uspjeli u duelu u Morači, kao i kontre koje smo sveli na minimum u tom meču. Znamo od kojih igrača nam prijeti najveća opasnost i sigurno ćemo probati da im uzmemo loptu iz ruku dobrom defanzivom”, rekao je Jagodić-Kuridža.

Partizan je prvi duel pred svojim navijačima dobio 82:66, dok je u drugom slavila Budućnost 72:71.

Odlučujući, treći meč na programu je u nedjelju u 21 sat.

