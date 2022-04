Džikić: Prilika da vidimo koliko smo ozbiljan tim

Podgorica, (MINA) – FMP je ambiciozan tim, ne predaje se i nema respekta prema rivalu, a za Budućnost Voli biće dobra prilika da vidi koliko je ozbiljna, kazao je trener podgoričkih košarkaša Aleksandar Džikić.

Budućnost Voli i FMP odigraće sjutra prvi meč četvrfinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Džikić je kazao da je FMP maksimalno iskoristio to što je imao jedan meč sedmično, navodeći da to ne mijenja činjenicu da je riječ o timu koji je vrlo radan, agresivan, aktivan i ambiciozan.

“Oni će prihvatiti ulogu autsajdera veoma rado. Ne predaju se, nemaju respekta, a ko izađeš drugačije glave, osim da igraš protiv ekipe koja hoće da se takmiči samo možeš da kreiraš probleme”, rekao je Džikić.

Govoreći o predstojećem duelu, on je istakao da pobjedu u seriji ne donosi talenat, već onoliko koliko se radi na terenu.

“Naši najbolji igrači moraju da daju nešto više od poena. Nema zamjene za trčanje, za skok, zagrađivanje, odbranu. To moramo da uradimo kao tim u ovim mečevima”, kazao je Džikić.

Komentarišući činjenicu da je Budućnost dobila oba međusobna duela ove sezone, on je istakao da nikada nije lako pobijediti isti tim više puta u toku jedne sezone.

“Mi ćemo sada da vidimo koliko smo ozbiljni, jer će protivnik da nas natjera na to. FMP je respektabilan tim, zaboravilo se da je dugo bio u samom vrhu”, rekao je Džikić.

Govoreći o dosadašnjem dijelu sezone i brojnim povredama, Džikić je istakao da su imali toliko pehova i da su pričali o njima, ali da su ljudi komentarisali da stalno kukaju.

“Prestali smo da pričamo, samo iznosimo činjenice. Svi igrači nisu 100 posto, ali i od njih očekujem da daju sve od sebe da pomognu timu da pobijedi. Nekada moraš da radiš ono što je dobro za tim, a ne za tebe. Neko to shvati, neko ne”, kazao je Džikić.

Budućnost je ligaški dio šampionata završila kao trećeplasirana sa 19 pobjeda, dok je FMP bio šesti sa pet trijumfa manje.

Oba međusobna duela ove sezone pripala su podgoričkom timu.

Budućnost je u Podgorici slavila 82:72, a u Železniku 79:77.

Duel u dvorani Morača počeće u 21 sat.

U četvrtfinalu igra se na dvije pobjede.

